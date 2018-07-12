Остались 16 лучших. The International для ботов вышел на финишную прямую

Организаторы шоу-турнира Bot TI 2018 определили всех участников стадии плей-офф. По итогам отборочного этапа, в сетку double-elimination прошли 16 героев: Enigma, Phoenix, Sven, Jaggernaut, Abaddon, Bloodseeker, Zeus, Warlock, Undying, Kunkka, Shadow Shaman, Bristleback, Elder Titan, Tidehunter, Dragon Knight и Luna. Первые матчи плей-офф пройдут 14 июля.

Пары первого тура сетки плей-офф:

Bot TI 2018 проводит студия Beyond the Summit. В ходе турнира боты Dota 2 сражаются 5х5 на специальной карте.

Правила турнира:

Каждая серия играется до двух выигранных матчей. Каждый матч отличается по характеристикам персонажей и набору артефактов.

В первом матче сражаются герои 5-го уровня, у которых в инвентаре есть только Ironwood Branches.

Во втором матче сражаются герои 15-го уровня с инвентарем на 10 тыс. золота.

В третьем матче участвуют герои 25-го уровня с инвентарем на 20 тыс. золота.

Все герои используют логически-оптимальные скиллы и таланты, которые будут полезны в бою.

Запрещено покупать и использовать Black King Bar.

У Bot TI 2018 нет призового фонда, однако на сайте турнира существует форма для прогнозов на матчи. Лидер по количеству угаданных результатов получит приз от организаторов.