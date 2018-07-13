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Утверждены кандидаты в депутаты рязанской гордумы от «ЕР»
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Утверждены кандидаты в депутаты рязанской гордумы от «ЕР» 

АиФ Рязань 4 часа назад
Фото: АиФ Рязань
12 июля на конференции регионального отделения «Единой России» путем тайного голосования утвердили кандидатов в депутаты Рязанской городской Думы нового созыва по одномандатным избирательным округам, сообщает пресс-служба отделения.
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