Илья Кутепов готов покинуть «Спартак»

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов рассказал, что готов перейти в европейскую команду. Об этом сообщила газета «АиФ».

Спортсмен заявил, что в ближайшую неделю собирается отдохнуть и набраться сил. Потом вместе с агентом станет рассматривать варианты продолжения карьеры в Европе.

«Интересно было бы попробовать себя в европейском клубе, но повторюсь: буду разговаривать об этом чуть позже. Сейчас я просто вымотан и очень сильно устал, хочется отвлечься немного и побыть с семьей», — процитировала футболиста газета «Известия»

Кутеповым уже заинтересовались клубы «Лион», «Вест Хэм», «Лейпциг» и «Фиорентина».

Европейские клубы выбрали себе игроков. Несмотря на то, что Россия выбыла из чемпионата мира, игроками заинтересовались зарубежные команды.