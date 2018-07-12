Ещё
Илья Кутепов готов покинуть «Спартак»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Илья Кутепов готов покинуть «Спартак» 

360tv.ru 11 часов назад
Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов рассказал, что готов перейти в европейскую команду. Об этом сообщила газета «АиФ».
Спортсмен заявил, что в ближайшую неделю собирается отдохнуть и набраться сил. Потом вместе с агентом станет рассматривать варианты продолжения карьеры в Европе.
«Интересно было бы попробовать себя в европейском клубе, но повторюсь: буду разговаривать об этом чуть позже. Сейчас я просто вымотан и очень сильно устал, хочется отвлечься немного и побыть с семьей», — процитировала футболиста газета «Известия».
Кутеповым уже заинтересовались клубы «Лион», «Вест Хэм», «Лейпциг» и «Фиорентина».
Европейские клубы выбрали себе игроков. Несмотря на то, что Россия выбыла из чемпионата мира, игроками заинтересовались зарубежные команды.
360tv.ru: последние новости
Приморские гонщики победили действующего чемпиона России Голограмма Азара дала интервью бельгийскому телеканалу Китайцы создали туалет «Криштиану Роналду»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены результаты допинга на ЧМ35
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ143
«Футбольному чуду» России пришел конец144
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ347
Европа хочет сорвать финал ЧМ501
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение