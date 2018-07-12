Илья Кутепов готов покинуть «Спартак» 

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов рассказал, что готов перейти в европейскую команду. Об этом сообщила газета «АиФ».
Спортсмен заявил, что в ближайшую неделю собирается отдохнуть и набраться сил. Потом вместе с агентом станет рассматривать варианты продолжения карьеры в Европе.
«Интересно было бы попробовать себя в европейском клубе, но повторюсь: буду разговаривать об этом чуть позже. Сейчас я просто вымотан и очень сильно устал, хочется отвлечься немного и побыть с семьей», — процитировала футболиста газета «Известия».
Кутеповым уже заинтересовались клубы «Лион», «Вест Хэм», «Лейпциг» и «Фиорентина».
Европейские клубы выбрали себе игроков. Несмотря на то, что Россия выбыла из чемпионата мира, игроками заинтересовались зарубежные команды.