Черчесов рассказал правду про ЧМ, Вида додумался извиниться, Шипачев объяснил провал в НХЛ

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 12 июля.

ГЕРОЙ. Станислав Черчесов : «У Джордано Бруно не нашлось своего Мутко. Без него меня бы тоже сожгли на костре» Главный тренер сборной России дал большое интервью «СЭ», в котором подвел итоги выступления на ЧМ-2018. Станислав Черчесов уже вовсе не выглядел таким вымотанным, как на пресс-конференции после Хорватии. На следующий день он на неделю улетал в Австрию, но батарейки у него за несколько дней перезарядились. И вот он обстоятельно рассказал о турнире.

ПОЖЕЛАНИЕ. Пусть Хорватия станет чемпионом Кажется, Россия возвращает Хорватии долг за свой проход на чемпионат Европы-2008 уже с какими-то бешеными процентами. Сначала эта маленькая страна с «сердцами большими, как Россия» прошла нас в серии пенальти, а теперь в нашей столице впервые в своей 27-летней истории вышла в финал мирового первенства. Кстати, это первая страна из тех, что появились в начале 90-х на обломках коммунистического мира, которая дошла в футболе до такой высоты.

ВОПРОС. Стадионы чемпионата мира: что дальше? Главный футбольный турнир в истории России подходит к концу — осталось всего два матча. Но турнир оставил богатое наследие нашей стране. Рассказываем, как будут использоваться стадионы-хозяева матчей чемпионата мира.

ЭКСКЛЮЗИВ. «В Вегасе невозможно жить». Интервью Шипачева — об НХЛ, уходе из СКА и отношениях со Знарком Новичок московского «Динамо» Вадим Шипачев рассказывает все о своем неудачном переходе в «Вегас», объясняет, почему не попал на чемпионат мира, и опровергает различные слухи, связанные с его личностью.

ПОСТУПОК. Вида извинился перед Россией. А вы его простили? Прямо сейчас самый популярный хорватский футболист в России — это Домагой Вида. Через неделю вы о нем забудете, но пока он знаменитость. Вчера Хорватия победила Англию в «Лужниках». Когда Вида дотрагивался до мяча, трибуны злобно гудели. Не припомню, что у нас кого-то еще встречали настолько негативно. Подробно расписывать, в чем провинился Вида, смысла нет — об этом после матча Россия — Хорватия говорили настолько много, что сюжет в топе "Яндекса" висел больше суток. Ситуация в одном предложении: Вида, выступавший несколько лет за киевское «Динамо», крикнул на камеру «Слава Украине!», видео распространил украинский журналист, получился скандал, ФИФА вынесла игроку предупреждение, а его друга Огнена Вукоевича, сидевшего рядом, оштрафовала на 15 тысяч франков. Тем не менее Вида провел матч без нервных срывов, иногда улыбался и очень радовался голам. А после игры дважды извинился перед Россией.

ОБМЕН № 5. Скитания Мозгова . Диснейленд вместо Джордана Три недели назад стало известно, что российский центровой Тимофей Мозгов покидает «Бруклин», где провел единственный и не слишком удачный сезон. Его обменяли в «Шарлотт» на Дуайта Ховарда , но в итоге ни тот, ни другой не начнут новый чемпионат в других командах. Но «Орландо» только что взял в первом раунде драфта перспективного, хотя и достаточно сырого Мо Бамбу. А значит, по статусу должен наигрывать его, чтобы в перспективе сделать игроком стартового состава. И Мозгов может оказаться в команде даже не вторым, а третьим центровым. Хотя все эти расклады может изменить уход из «Мэджик» Вучевича.

ДИСКУССИЯ. День российского футбола. Когда его можно отмечать Фракция «Единая Россия» решила внести в Государственную Думу проект закона о Дне российского футбола. Предлагается отмечать его 22 октября — в день рождения Льва Яшина . В самой ситуации нет ничего удивительного — на волне чемпионата мира пытаются попиариться, как могут, и представители законодательной ветви власти тут не исключение. Но в целом идея видится не такой уж и плохой. «СЭ» предлагает варианты, какие еще памятные даты помимо 22 октября могли бы отмечаться как День российского футбола.

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