Ещё
Школьники из РФ завоевали 5 золотых медалей на Международной математической олимпиаде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Школьники из РФ завоевали 5 золотых медалей на Международной математической олимпиаде 

Москва24 11 часов назад
Фото: Москва24
Школьники из России завоевали пять золотых медалей на 59-й Международной математической олимпиаде в Румынии.
Сборная российских школьников вошла в тройку лучших по итогам олимпиады, завоевав пять золотых и одну серебряную медаль, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.
Всего в соревновании участвовали 116 команд из разных стран мира. Как уточняется, от России на олимпиаду поехали: Артур Герасименко и Егор Рябов из Москвы, Станислав Крымский и Владимир Петров из Санкт-Петербурга, Марат Абдурахманов из Челябинска и Сергей Лучинин из Кирова.
Глава Минпросвещения России Ольга Васильева заявила, что успех школьников РФ на олимпиаде в Румынии заслуженный.
Успех школьников, по ее словам, подчеркивает «статус России как великой математической державы».
Международную математическую олимпиаду проводят каждый год в одной из стран-участниц.
Ранее сообщалось, что Руслана Салимгареева, набравшего 400 баллов за четыре ЕГЭ, пригласили учиться в МГУ имени М. В. Ломоносова. О своем желании учиться в этом вузе заявлял и сам школьник. Он планирует поступить на факультет биоинженерии и биоинформатики. По его словам, эта цель дала ему стимул сдать выпускные экзамены отличным результатом.
Москва24: последние новости
Касаткина впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона Неизвестные повредили захоронение советских военнопленных в Норвегии Сборная Уругвая обыграла португальцев в матче 1/8 финала ЧМ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены результаты допинга на ЧМ35
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ143
«Футбольному чуду» России пришел конец144
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ347
Европа хочет сорвать финал ЧМ501
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение