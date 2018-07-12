Школьники из РФ завоевали 5 золотых медалей на Международной математической олимпиаде 

Школьники из России завоевали пять золотых медалей на 59-й Международной математической олимпиаде в Румынии.
Сборная российских школьников вошла в тройку лучших по итогам олимпиады, завоевав пять золотых и одну серебряную медаль, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.
Всего в соревновании участвовали 116 команд из разных стран мира. Как уточняется, от России на олимпиаду поехали: Артур Герасименко и Егор Рябов из Москвы, Станислав Крымский и Владимир Петров из Санкт-Петербурга, Марат Абдурахманов из Челябинска и Сергей Лучинин из Кирова.
Глава Минпросвещения России Ольга Васильева заявила, что успех школьников РФ на олимпиаде в Румынии заслуженный.
Успех школьников, по ее словам, подчеркивает «статус России как великой математической державы».
Международную математическую олимпиаду проводят каждый год в одной из стран-участниц.
Ранее сообщалось, что Руслана Салимгареева, набравшего 400 баллов за четыре ЕГЭ, пригласили учиться в МГУ имени М. В. Ломоносова. О своем желании учиться в этом вузе заявлял и сам школьник. Он планирует поступить на факультет биоинженерии и биоинформатики. По его словам, эта цель дала ему стимул сдать выпускные экзамены отличным результатом.