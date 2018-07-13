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Домашний стадион «Спартака» могут переименовать в «ЦСКА Арену»
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Домашний стадион «Спартака» могут переименовать в «ЦСКА Арену» 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: Вести.Ru
«ВТБ Ледовая арена» на следующий сезон может сменить название. Руководители хоккейного ЦСКА ведут переговоры с владельцами арены о том, чтобы следующий сезон Континентальной хоккейной лиги сооружение носило название «ЦСКА Арена».
Примечательно, что помимо армейского клуба в сезоне 2018/19 на арене будет проводить свои домашние матчи еще один московский клуб — "Спартак".
"Мы будем готовы ответить на вопрос о возможной смене названия «ВТБ Ледового дворца» ближе к старту сезона, — приводит слова президента ЦСКА Игоря Есмантовича РИА Новости. — Наш клуб обсуждает такую возможность с организацией, владеющей дворцом спорта".
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