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Лемтюгов подписал просмотровый контракт с «Северсталью»
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Лемтюгов подписал просмотровый контракт с «Северсталью» 

Спорт-Экспресс 10 часов назад
Нападающий Николай Лемтюгов подписал просмотровый контракт с "Северсталью", информирует официальный сайт клуба.
✅ПРОСМОТРОВЫЙ КОНТРАКТ✅ Николай ЛЕМТЮГОВ подписал пробный контракт с «Северсталью». #хоккейважнее #хоккей #хксеверсталь #череповец #hcseverstal #khl #hockey #кхл #стальные #мыстальныенаснесломают #северсталь pic.twitter.com/uq2Lbyjq32
— HC Severstal (@severstalclub) 12 июля 2018 г.
На протяжении последних четырёх сезонов Лемтюгов защищал цвета «Авангарда». В минувшем сезоне он провел 16 матчей в составе омского клуба и набрал 4 (0+4) очка.
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