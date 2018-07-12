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В МВД сообщили, что нашли британского болельщика потерявшегося в России во время ЧМ-2018
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В МВД сообщили, что нашли британского болельщика потерявшегося в России во время ЧМ-2018 

RT на русском 11 часов назад
Фото: RT на русском
В пресс-службе ГУ МВД Москвы сообщили, что сотрудники правоохранительных органов установили местонахождения британского болельщика, который потерялся во время переезда из Самары во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
Как сообщает Интерфакс, правоохранители нашли потерявшегося фаната в одной из гостиниц Москвы.
Отмечается, что информация об установлении местонахождения фаната была также передана в посольство Великобритании.
Ранее сообщалось, что прокуратура проверяет информацию о пропавшем болельщике сборной Англии.
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