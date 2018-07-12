В МВД сообщили, что нашли британского болельщика потерявшегося в России во время ЧМ-2018

В пресс-службе ГУ МВД Москвы сообщили, что сотрудники правоохранительных органов установили местонахождения британского болельщика, который потерялся во время переезда из Самары во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Как сообщает Интерфакс, правоохранители нашли потерявшегося фаната в одной из гостиниц Москвы. Отмечается, что информация об установлении местонахождения фаната была также передана в посольство Великобритании. Ранее сообщалось, что прокуратура проверяет информацию о пропавшем болельщике сборной Англии.