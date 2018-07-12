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Юрий Лодыгин: Как вратарь я не чувствовал какого-либо давления от Манчини
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Юрий Лодыгин: Как вратарь я не чувствовал какого-либо давления от Манчини 

Советский спорт 11 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Чем запомнился Манчини? Утренними тренировками в дни матчей! У него своя специфика, он эмоциональный человек, сильный тактик. Не сказал бы, что что-то было плохо. Всё было нормально, просто в какой-то момент не получилось. В команде всё было спокойно, ничего страшного не происходило. Мы готовились к каждому матчу, тренер давал установку, мы разбирали игры. Но, как вы понимаете, »Зенит» практически полностью поменялся, а такой дисбаланс — это сложно. У такого клуба, как «Зенит», нет времени, чтобы набрать форму, сыграться… Тебе надо сразу бежать в гору и подниматься как можно выше. И никто не будет ждать.
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Я бы не сказал, что Манчини требовал от вратарей что-то особенное. Он практически никогда и ничем не забивал вратарям голову, и позволял нам делать то, что мы умеем — быть там, где надо, играть надежно, ловить то, что необходимо. Ничего сверхъестественного не просил, и это хорошо. Как вратарь я не чувствовал какого-либо давления от тренера. Он оставлял это Баттаре и Бирюкову", — цитирует Лодыгина клубная пресс-служба.
Напомним, Манчини покинул «Зенит» этим летом и возглавил сборную Италии. Его место занял российский специалист Сергей Семак, работавший в прошлом сезоне у руля «Уфы».
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