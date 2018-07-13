Юрий Лодыгин: Очень нравится работать под руководством Семака

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"Под руководством Сергея Богданыча отлично работается. Выстраиваем новое мышление. Каждый тренер, который приходит в "Зенит" , смотрит на игроков и понимает, какой футбол можно поставить команде. А затем, уже отталкиваясь от этого, выстраивает и тактику.

В этом плане мне очень нравится, как все делает Сергей Богданович. Мы и раньше работали вместе. Человек он очень хороший, открытый. В общем, с ним комфортно", — цитирует Лодыгина пресс-служба клуба.