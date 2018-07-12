Ещё
Губернатор оценил организацию ЧМ в Ростове на 4+
Далее:
Читайте также:
Ещё

Губернатор оценил организацию ЧМ в Ростове на 4+ 

Деловое сообщество 11 часов назад
Мундиаль для Ростова подошел к концу, сыграна последняя игра на «Ростов-Арене», разъехались болельщики из разных стран — время подвести итоги. Больше ста тысяч иностранных туристов из разных уголков мира посетили Ростовскую область за время проведения чемпионата мира по футболу 2018. Ростов занял четвертое место в стране по посещаемости игр мундиаля. Пять матчей, прошедших на стадионе «Ростов-Арена» посетило 214 197 зрителей. Средняя посещаемость — 42 839 человек. Впереди Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
Губернатор региона оценил организацию мероприятий ЧМ-2018 на твердую 4+. «Я по каждому сегменту должен оценивать работу. Это транспорт, безопасность, организация мероприятий и так далее. Без нюансов не бывает. Есть системные ошибки — это минус. А есть случайные, возможно по неопытности. Разве нельзя растеряться, когда десятки тысяч людей собираются в одном месте и этим потоком нужно управлять? Я твердо ставлю оценку не меньше чем четыре с плюсом» — сказал губернатор.
Однако основную часть оценки он оставляет жителям донской столицы и гостям мундиаля. «Я остальное оставляю для болельщиков, зрителей, для тех, кто приезжал на стадион. Они должны поставить оценку.» — заявил Голубев журналистам.
Деловое сообщество: последние новости
Из Ростова в Новороссийск можно уехать на «Ласточке» за 5 часов Фестиваль болельщиков в Ростове снова ждет гостей Евгений Гошев покидает «Ростов»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены результаты допинга на ЧМ35
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ143
«Футбольному чуду» России пришел конец144
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ347
Европа хочет сорвать финал ЧМ501
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение