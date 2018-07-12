Губернатор оценил организацию ЧМ в Ростове на 4+

Мундиаль для Ростова подошел к концу, сыграна последняя игра на «Ростов-Арене», разъехались болельщики из разных стран — время подвести итоги. Больше ста тысяч иностранных туристов из разных уголков мира посетили Ростовскую область за время проведения чемпионата мира по футболу 2018. Ростов занял четвертое место в стране по посещаемости игр мундиаля. Пять матчей, прошедших на стадионе «Ростов-Арена» посетило 214 197 зрителей. Средняя посещаемость — 42 839 человек. Впереди Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Губернатор региона оценил организацию мероприятий ЧМ-2018 на твердую 4+. «Я по каждому сегменту должен оценивать работу. Это транспорт, безопасность, организация мероприятий и так далее. Без нюансов не бывает. Есть системные ошибки — это минус. А есть случайные, возможно по неопытности. Разве нельзя растеряться, когда десятки тысяч людей собираются в одном месте и этим потоком нужно управлять? Я твердо ставлю оценку не меньше чем четыре с плюсом» — сказал губернатор.

Однако основную часть оценки он оставляет жителям донской столицы и гостям мундиаля. «Я остальное оставляю для болельщиков, зрителей, для тех, кто приезжал на стадион. Они должны поставить оценку.» — заявил Голубев журналистам.