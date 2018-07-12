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Голубев оценил эффективность «Системы-112» на ЧМ в Ростове-на-Дону
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Голубев оценил эффективность «Системы-112» на ЧМ в Ростове-на-Дону 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл — РИА Новости. «Система-112» показала свою эффективность во время проведения в Ростове-на-Дону матчей чемпионата мира по футболу, сообщил губернатор Василий Голубев в городском пресс-центре ЧМ.
"По работе экстренного номера «112», в целом я оцениваю эту систему как эффективно работающую… Качество работы можно оценить как хорошее, результативность высокая", — сказал губернатор.
Он отметил, что на экстренный номер за время матчей чемпионата в Ростове поступило 140 вызовов, из которых 73 были от иностранцев.
Губернатор добавил, что вопросы, с которыми обращались болельщики, были очень разные, но реакция на них всегда была оперативной. «Если говорить о наследии, важно сохранить эту систему, которая должна работать и в городе Ростове, и в других городах», — отметил он.
Ранее сообщалось о двух вызовах на номер «112» от швейцарских и испанских болельщиков, которые перепутали Ростов-на-Дону с Ростовом Великим, забронировав гостиницы не в том городе. Операторы проконсультировали болельщиков и помогли с размещением в отелях Ростова-на-Дону.
Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны. В Ростове-на-Дону состоялись встречи сборных Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Исландии и Хорватии, Южной Кореи и Мексики, а также 1/8 финала.
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