Александр Кожевников: «С нашими игроками дойти до 1/4 финала ЧМ — это большая тренерская работа!»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поставил успешное выступление сборной России на ЧМ-2018 в заслугу главному тренеру Станиславу Черчесову и добавил, что симпатизирует командам, у которых есть в составе игроки-созидатели.

— Футбольный чемпионат мира, безусловно, понравился. С одной стороны, все организовано на высоком уровне, с другой, наша команда классно сыграла, — отметил Кожевников в интервью Team Russia.

— Российская сборная превзошла ваши ожидания?

— Однозначно. С нашими игроками дойти до четвертьфинала — это большая тренерская работа! А ведь могли и хорватов зацепить. Шансы были 50:50. Станислав Черчесов сумел вывести футболистов на более высокий уровень, чем тот, что присущ им в национальном чемпионате. «Уважуха» ему! Хотелось бы только, чтобы такая запредельность присутствовала у сборной постоянно, чтобы не было, как после бронзы на Евро-2008: сначала «Вот это да! Не ожидали», а потом опять как всегда. Нужна стабильность. Дай бог, чтобы все получалось впоследствии в отборочных матчах чемпионатов Европы и мира, когда у тренера будет только несколько дней, а не целый месяц, чтобы подготовить команду.

Хожу иногда на матчи "Спартака" и вижу, что темп игры в российском чемпионате, к сожалению, очень низкий. Половину игр футболисты проводят стоя на одном месте. Поэтому мастеров не хватает. Сильнейшим, чтобы расти, нужно уезжать в заграничные клубы.

— Как вам полуфиналы?

— Первый был, по-моему, намного интереснее. Прагматизма в игре было очень много, но у французов налицо высокое индивидуальное мастерство. Оно и позволило взять верх. У Франции есть личности, умеющие созидать и вести игру: Погба, Мбаппе, Гризманн.

Вообще симпатизирую командам с индивидуальностями, которые обеспечивают ей сильную харизму. Обязательно нужны 2-3 игрока, которые расцвечивали бы игру, принимали нестандартные решения. У хорватов имеются Модрич и Ракитич, очень понравился правый защитник Врсалько. За счет настойчивости и неожиданных ходов они и обыграли англичан, которые выглядели схематично. Не хватило «физики» — и сразу английский прагматизм сошел на нет.

И немцы, эти чистые прагматики, растворились на чемпионате. В то же время понравилась, например, команда Марокко, в которой собраны индивидуально сильные футболисты, старающиеся играть комбинационно и зрелищно. Жаль, эта сборная не вышла из группы.

— Решитесь сделать прогноз на финал?

— Нет. Большинство думало, что англичане обыграют хорватов, а получилось наоборот. Оба финалиста располагают исполнителями, которые являются лидерами в европейских топ-клубах. Могу только сказать, что буду за Хорватию. Мне в целом нравится балканский футбол, и на этом чемпионате, помимо России, болел за Сербию.