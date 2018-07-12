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Лодыгин: «Комфортно работать с Семаком»
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Лодыгин: «Комфортно работать с Семаком» 

Soccer News 9 часов назад
Фото: Soccer News
Голкипер питерского "Зенита" Юрий Лодыгин оценил первые дни работы с новым главным тренером своей команды Сергеем Семаком.
"Как работается с Семаком? Хорошо, даже отлично. Уже влились, втянулись. Выстраиваем новое мышление. Каждый тренер, который приходит в «Зенит», смотрит на игроков и понимает, какой футбол можно поставить команде. А затем, уже отталкиваясь от этого, выстраивает и тактику. В этом плане мне очень нравится, как все делает Сергей Богданович. Мы и раньше работали вместе. Человек он очень хороший, открытый. В общем, с ним комфортно", — цитирует 28-летнего вратаря официальный сайт его клуба.
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