Лодыгин: «Комфортно работать с Семаком»

"Как работается с Семаком? Хорошо, даже отлично. Уже влились, втянулись. Выстраиваем новое мышление. Каждый тренер, который приходит в «Зенит», смотрит на игроков и понимает, какой футбол можно поставить команде. А затем, уже отталкиваясь от этого, выстраивает и тактику. В этом плане мне очень нравится, как все делает Сергей Богданович. Мы и раньше работали вместе. Человек он очень хороший, открытый. В общем, с ним комфортно", — цитирует 28-летнего вратаря официальный сайт его клуба.