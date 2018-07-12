Раненого бойца ВСУ поймали за исполнением нацистского приветствия в Германии

Украинский боец, привезенный в Германию на лечение, «зиговал» при встрече в аэропорту. Жест попал в объективы камер немецких журналистов и был замечен блогером Анатолием Шарием.

Журналисты Deutsche Welle сняли сюжет о прибытии в Германию украинских бойцов на лечение. В какой-то момент один из лежащих на каталке украинцев вскидывает руку в нацистском приветствии.

«Украинский боец, которого Германия взяла, чтобы вылечить, на немецкой земле зигует при встрече. Нацистское приветствие на немецкой земле, где за это предусмотрена уголовное наказание. Это что, умственная отсталость? Может быть, вместе с ногами у него повредилось что-то в голове? Не хочу обидеть этого бойца, но он вообще соображает, что он делает, где находится?» — возмутился Шарий в блоге на YouTube.

Он сомневается, что журналисты Deutsche Welle не заметили произошедшего, и предполагает, что фрагмент специально был оставлен в видео, чтобы кто-то мог это увидеть.

В немецком издании ответили на появившиеся к сюжету комментарии с указанием на зигу. «Утверждение о том, что в этом видео есть „нацистское приветствие“, не соответствует действительности», — сообщается в русскоязычном Twitter Deutsche Welle.