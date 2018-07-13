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«Саутгемптон» заплатил 25 млн евро «Боруссии» М за переход Вестергора
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«Саутгемптон» заплатил 25 млн евро «Боруссии» М за переход Вестергора 

Советский спорт 5 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Защитник менхенгладюбахской «Боруссии» Янник Вестергор продолжит карьеру в «Саутгемптоне», сообщает пресс-служба команды из графства Хэмпшир.
25-летний датчанин, рост которого 199 см, подписал контракт со «святыми», рассчитанный на четыре года.
Happy to be a Saint, @JVestergaard7? 😄 #saintsfc pic.twitter.com/2VCQycizqj
— Southampton FC (@SouthamptonFC) 13 июля 2018 г.
Подробности сделки не разглашаются. По данным transfermarkt.de, немецкий клуб выручил на продаже футболиста 25 миллионов евро.
Ранее Вестергор защищал цвета «Вердера», «Хоффенхайма» и «Брондбю». В минувшем сезоне в составе «Боруссии» принял участие в 34 играх, забил три мяча и заработал пять желтых карточек.
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