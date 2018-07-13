«Саутгемптон» заплатил 25 млн евро «Боруссии» М за переход Вестергора

Защитник менхенгладюбахской «Боруссии» Янник Вестергор продолжит карьеру в «Саутгемптоне», сообщает пресс-служба команды из графства Хэмпшир.

25-летний датчанин, рост которого 199 см, подписал контракт со «святыми», рассчитанный на четыре года.

Happy to be a Saint, @JVestergaard7? 😄 #saintsfc pic.twitter.com/2VCQycizqj

— Southampton FC (@SouthamptonFC) 13 июля 2018 г.

Подробности сделки не разглашаются. По данным transfermarkt.de, немецкий клуб выручил на продаже футболиста 25 миллионов евро.

Ранее Вестергор защищал цвета «Вердера», «Хоффенхайма» и «Брондбю». В минувшем сезоне в составе «Боруссии» принял участие в 34 играх, забил три мяча и заработал пять желтых карточек.