Игнашевич отпраздновал «пенсию» конфетами

В свой официальный инстаграм экс-игрок национальной команды выложил фотографию, на которой лежат многочисленные обертки от конфет, подписав снимок фразой «на пенсии».

38-летний Игнашевич объявил о завершении профессиональной карьеры футболисты 8 июля, после окончания выступления со сборной России на чемпионате мира — 2018.