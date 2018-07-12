Тренер сборной Хорватии по футболу считает, что Модрич заслуживает получить «Золотой мяч» 

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Тренер сборной Хорватии Златко Далич считает, что полузащитник команды Лука Модрич заслуживает того, чтобы получить «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту года. Об этом он заявил на пресс-конференции.
"Золотой мяч" — ежегодная награда, которая вручается лучшему футболисту года в Европе. Последние два года ее получал бывший одноклубник Модрича по мадридскому "Реалу" Криштиану Роналду, который во вторник перешел в туринский «Ювентус».
"Модрич пока один из лучших полузащитников чемпионата мира, он контролирует мяч на большой территории, обеспечивая безопасность для своих товарищей. Если Лука выиграет «Золотой мяч» и станет лучшим игроком, то никто не удивится. Он и с клубом выиграл очень много трофеев. Если он выиграет чемпионат мира, то это будет пик его карьеры, «Золотой мяч» он получит заслуженно", — сказал Далич.
Модрич в составе «Реала» три раза кряду выиграл Лигу чемпионов — самый престижный европейский клубный турнир.
В финале чемпионата мира 15 июля хорваты сыграют с французами в Москве на стадионе «Лужники».