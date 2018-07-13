Фьюри показал новое приобретение в своём автопарке: заплатил почти £300 тысяч

Британский экс-чемпион мира Тайсон Фьюри (26-0, 19 КО), который сегодня объявил имя следующего соперника, с которым сразится 18 августа, похвастал новым «конём» в гараже стоимостью 282 тысячи фунтов стерлингов. Боксёр выложил в соцсетях фото себя в новеньком Rolls Royce Dawn.

«Когда упорная работа и талант приносят результат», — заявил он, процитировав ещё и Новый завет.

«Благослови вас Бог, и помните — чтобы чего-то добиться, нужны жертвы», — добавил Тайсон.

Это уже третья его автопокупка в 2018-м: ранее он купил Ranger Rover Sport SVR за £94 тысячи, расстался с GTC4 Lusso Ferrari (£240,5 тысячи), а до этого приобрёл Rolls Royce Phantom — за 320 тысяч британских денег.

Позднее Фьюри выложил фото отдыха с семьёй, написав, что «порой самое лучшее в мире — бесплатно, не всё в жизни стоит дорого. Самое ценное, что у нас есть — это время. Поэтому не тратьте его на глупости. Используйте его с умом».

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