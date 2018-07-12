Юрий Лодыгин: «Конечно, если бы меня вызвали в сборную, я был бы рад»

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин ​в интервью клубной пресс-службе отметил, что хотел бы сыграть за сборную России на чемпионате мира. По его словам, в стране прошел один из лучших турниров в истории.

— Понятно, что такое чемпионат мира для болельщиков. Вы в нем участвовали, расскажите, каково это изнутри.

— Это огромный опыт. Но, наверное, само присутствие на нем не сравнится с возможностью сыграть. Конечно, если бы меня вызвали в сборную, я был бы рад. Даже если бы не сыграл там, хотел бы находиться в этой команде, рядом с ребятами, прожить то, что они ощутили. Это самый большой футбольный праздник на планете вместе с Лигой чемпионов.

— Правда ли, что вы посмотрели все матчи этого чемпионата?

— Да. Может быть, какой-то один я пропустил из-за того, что у нас была тренировка, да и то вряд ли.

— Что понравилось и что удивило на турнире?

— Да все понравилось: атмосфера, праздник, люди. Конечно, перед турниром в европейских медиа о России писали много разного. Но в итоге все поняли, что глубоко ошибались, узнали, что такое Россия как страна, как уютно, прекрасно и приятно у нас может быть. Праздник еще не закончился, но могу сказать, что в России прошел один из лучших чемпионатов мира в истории. По организации, по красоте, по масштабу.