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Ловчев: День российского футбола можно отмечать в дни рождения Стрельцова или Шестернева
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Ловчев: День российского футбола можно отмечать в дни рождения Стрельцова или Шестернева 

ТАСС 10 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Дату празднования Дня российского футбола можно назначить на дни рождения советских футболистов Эдуарда Стрельцова или Альберта Шестернева. Таким мнением с ТАСС поделился бывший футболист сборной СССР, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года, лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев.
Депутат Дмитрий Белик ("Единая Россия"), выступая в четверг от фракции на заседании Госдумы, сообщил о внесении на рассмотрение законопроекта об учреждении Дня российского футбола. Праздновать памятную дату предлагается 22 октября — в день рождения обладателя «Золотого мяча», лучшего вратаря ХХ века по версии Международной федерации футбола (ФИФА) Льва Яшина.
"После чемпионата мира фон вокруг российского футбола очень положительный, но, если бы депутаты были футбольными людьми, они понимали бы, что нам очень повезло, откровенно говоря. Сейчас могут сказать, что мы сильнее бразильцев, немцев, аргентинцев, хотя это, конечно, не так, поэтому депутаты хотят проявить себя всеми способами, потому что им нужно показывать какую-то работу. Кто-то додумался, что в день рождения Яшина нужно проводить день российского футбола, можно и в день рождения Стрельцова [21 июля], Шестернева [20 июня], много есть легендарных личностей", — заявил Ловчев.
"Для меня главное, чтобы был не один день футбола, а годы футбола, чтобы каждый год строили тысячу полей, открывали по десять тысяч футбольных школ, это лучше. Этот день может помочь в том, чтобы дети оставили компьютеры и играли в настоящий футбол, а не виртуальный", — добавил он.
Сборная СССР является двукратным олимпийским чемпионом (1956, 1988) и чемпионом Европы 1960 года, еще трижды советские футболисты становились серебряными призерами континентальных первенств. Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. На домашнем чемпионате мира — 2018 российская сборная вышла в четвертьфинал, где уступила хорватам в серии пенальти.
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