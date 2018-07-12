Тренер «Локомотива» поздравил своего подопечного Чорлуку с выходом в финал ЧМ

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, что его подопечный Ведран Чорлука заслужил выйти в финал чемпионата мира — 2018 в составе сборной Хорватии. Слова специалиста приводит ТАСС

"Мы должны поздравить Чорлуку с выходом в финал чемпионата мира. Футболист, который может стать чемпионом мира находится в «Локомотиве» — это очень важно. Думаю, что и наша причастность к этому есть", — сказал Семин.

Также тренер отметил, что Чорлука является человеком, который концентрируется на своей работе.

"У него была тяжелейшая травма ахиллова сухожилия, и он вел индивидуальную подготовку для того, чтобы снова играть на таком уровне.

Чорлука демонстрирует потрясающий профессионализм по отношению к своей работе, именно благодаря этому он и по сей день находится в составе сборной, помогает ей", — подчеркнул он.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.

Ранее Чорлука поблагодарил болельщиков «железнодорожников» за поддержку в матче полуфинала чемпионата мира — 2018.