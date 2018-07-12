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Тилеманс: матч за бронзу ЧМ-2018 не станет простой формальностью для сборной Бельгии
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Тилеманс: матч за бронзу ЧМ-2018 не станет простой формальностью для сборной Бельгии 

ТАСС 10 часов назад
Фото: ТАСС
ДЕДОВСК /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Матч за третье место чемпионата мира по футболу против команды Англии не станет простой формальностью для сборной Бельгии. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник бельгийской команды Юри Тилеманс.
Во вторник сборная Бельгии в Санкт-Петербурге в матче 1/2 финала уступила команде Франции со счетом 0:1. В четверг подопечные Роберта Мартинеса провели тренировку на базе СК «Гучково» в подмосковном Дедовске в рамках подготовки к матчу за третье место против команды Англии.
"Понятное дело, что мы все разочарованы после поражения в полуфинале от команды Франции. Мы хотели пройти весь путь от начала и до конца, завоевав золотые медали мирового первенства. Теперь нам предстоит матч за третье место, но это не означает, что он будет для нас простой формальностью. Наша задача — продолжить славную историю побед и порадовать наших болельщиков бронзовыми медалями чемпионата мира", — сказал Тилеманс.
"Не хотелось бы ставить оценки сборной Бельгии на этом турнире, пускай этим занимаются эксперты. Сейчас нашей главной задачей является подготовка к матчу против команды Англии, для этого мы приложим максимальные усилия. Наша задача заключается в том, чтобы достойно провести последний матч и достойно вернуться в нашу страну", — добавил футболист.
"Что касается моего участия в матче против команды Англии, то, конечно, мне бы хотелось сыграть. Я чувствую, что готов, но окончательное решение примет тренер", — заключил Тилеманс.
В матче за третье место сборная Бельгии встретится с командой Англии. Игра пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге, начало — 17:00 мск.
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