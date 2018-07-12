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Москва подсчитала туристов, приехавших на ЧМ-2018
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Москва подсчитала туристов, приехавших на ЧМ-2018 

BFM.RU 7 часов назад
Фото: Парламентская газета
Более 3 миллионов туристов посетили Москву с начала ЧМ-2018 по футболу. Об этом сообщил руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев, передает РИА Новости.
Из общего количества туристов, которые остановились в столице во время чемпионата более чем на сутки, 1,2 миллиона — гости из дальнего зарубежья.
«Пятерка лидеров — это Китай, США, Германия, Голландия, Франция. Отели во время ЧМ были практически заполнены», — сказал Гуляев.
Он добавил, что фан-зону на Воробьевых горах с начала ЧМ-2018 посетили почти 1,7 миллиона человек. Лидером по заполнению фан-зон стал матч Россия — Хорватия 7 июля: в совокупности на обе площадки (на Воробьевых горах и у стадиона «Спартак». — Ред.) в этот день пришли более 220 тысяч болельщиков.
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