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Строительные работы в «Лужниках» возобновят через 1-2 недели после ЧМ
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Строительные работы в «Лужниках» возобновят через 1-2 недели после ЧМ 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Строительные работы на территории спорткомплекса «Лужники» возобновят в ближайшие недели, рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Буквально через неделю после окончания Чемпионата мира строительные работы возобновятся. Мы постараемся мобилизовать всех, кто отдыхал", — сказал Марат Хуснуллин.
"Через две недели уже полномасштабно выйдем на все объекты", — отметил вице-мэр.
Временные конструкции будут демонтированы в течение двух недель, часть из них будет использована дальше, добавил он.
Напомним, что с 25 мая в «Лужниках» был введен особый пропускной режим. Часть строительных работ была приостановлена в связи с проведением Чемпионата мира по футболу. Строители работали в ограниченном режиме, и могли выполнять только часть внутренних работ.
Сейчас на территории «Лужников» реализуются несколько масштабных проектов. Среди них, Центр художественной гимнастики, Плавательный центр и теннисный клуб.
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