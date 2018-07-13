Строительные работы в «Лужниках» возобновят через 1-2 недели после ЧМ

Строительные работы на территории спорткомплекса «Лужники» возобновят в ближайшие недели, рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

"Буквально через неделю после окончания Чемпионата мира строительные работы возобновятся. Мы постараемся мобилизовать всех, кто отдыхал", — сказал Марат Хуснуллин.

"Через две недели уже полномасштабно выйдем на все объекты", — отметил вице-мэр.

Временные конструкции будут демонтированы в течение двух недель, часть из них будет использована дальше, добавил он.

Напомним, что с 25 мая в «Лужниках» был введен особый пропускной режим. Часть строительных работ была приостановлена в связи с проведением Чемпионата мира по футболу. Строители работали в ограниченном режиме, и могли выполнять только часть внутренних работ.

Сейчас на территории «Лужников» реализуются несколько масштабных проектов. Среди них, Центр художественной гимнастики, Плавательный центр и теннисный клуб.