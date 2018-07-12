Жирков: «Черчесов сказал, что в 34 года я быстрее, чем в 31» 

Уже экс-защитник сборной России Юрий Жирков подвёл итоги чемпионата мира и поделился наблюдением о собственной форме.
— Как оцениваете свое выступление на чемпионате?
— Помешала травма. Еще до чемпионата мира в товарищеской игре с турками я подвернул голеностоп. И от этого на другой ноге потом заболел ахилл (ахиллово сухожилие — Ред.). Болело и перед первой игрой и во второй игре. Травма все время мешала. Доктора помогли, играл через боль.
Но там, где я играл, выкладывался на сто процентов, даже с травмой. Уже потом она не дала мне играть, могло быть и лучше. Я сыграл три игры, и третью с испанцами провел на обезболивающих — ахилл болел и я не мог продолжать.
— А вот игру сборной России против Испании некоторые комментаторы назвали антифутболом. Почему?
— Наверное, потому что Россия выиграла (смеется). Даже в клубном футболе так. «Челси» вот играл от обороны с «Барселоной»? Играл. И выиграл Лигу чемпионов. Так что это не только сборная России играла в такой футбол. Против сборной Испании в другой футбол играть невозможно.
— Почему не атаковали испанцев?
— Потому что испанцы не давали (смеется).
— Юра, в августе вам исполняется 35 лет. Казалось бы — немного. Но для футбола это серьезный возраст. Часто слышим, как говорят: «Это старый футболист». От этого внутри, наверное, неспокойно. С какими мыслями к 35-летию подошли?
— Раньше, когда мне было 30 лет, когда 31-й год шел, все время так говорили — старый. В этом возрасте многие заканчивают карьеру. Я продолжал играть за сборную своей страны. Возраст — это то, как человек себя чувствует.
— И как?
— Если о футболе говорить, я не чувствую, что мне тяжело бегать. Даже наоборот. Перед чемпионатом мира мы сдавали тесты. Станислав Черчесов вызвал меня к себе в кабинет и сказал, что я в 34 года стал быстрее, чем был в 32 и 31. Я не молодею, но вроде прибавил в скорости. Но я ему возразил, сказал, что в 34, наверное, никто не прибавляет в скорости. Он тут же показал мне бумаги, и я поверил.