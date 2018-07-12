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Дарио Срна разделил радость триумфа со сборной Хорватии
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Дарио Срна разделил радость триумфа со сборной Хорватии 

Украина.ру 10 часов назад
Фото: Украина.ру
Легендарный хорватский футболист Дарио Срна с 2002 по 2016 год выступал за национальную команду своей страны и долгое время возглавлял ее в качестве капитана. Разумеется, сейчас он восторженно переживает триумф своих земляков на Чемпионате мира в России. К сожалению, делает он это вдалеке от товарищей. Срна находится на тренировочном сборе итальянской команды «Кальяри», контракт с которой бывший лидер сборной Хорватии подписал совсем недавно.
Беседуя с хорватским футболистом по телефону, корреспондент сайта Ukraina.ru посетовал, что сегодня Дарио нет в составе «шашечной» сборной. Тот смиренно ответил: «Ничего не поделаешь. Я долго играл за Хорватию, считаю, что много дал ей, но никто из нас не вечен. Придется наблюдать за матчем со стороны. При этом, я постоянно на связи с командой, созваниваюсь с пацанами, как могу, поддерживаю».
Хотя, понятно, что в эти минуты Дарио Срна как никогда хотел бы быть вместе со своей командой.
Когда хорваты оставили позади сборную Англии и впервые в своей истории вышли в финал чемпионата мира, экс-капитан сборной разместил на своей странице в Instagram теплый и эмоциональный текст. Он написал, что его товарищи по сборной совершили исторический поступок.
Sutra je za povijest i za beskonačnost! Hvala vam što živite sve naše zajedničke snove i što sve one godine nisu bile uzalud! Hvala vam što sam i sada tamo s vama, svaki korak, svaki korner, svaki faul, svaki aut i svaki penal! Hvala vam što ste zauvijek moje srce i duša, moja braća, i više od toga! Hvala vam jer znam da i ovaj put sve ovo radite i za sebe i za sve nas! Ne dajte da se probudimo, pustite nas da još malo sanjamo zajedno, ovaj put do kraja! Svim svojim srcem uz vas! Jednom Vatreni — uvijek Vatreni!#iznadsvihhrvatska🇭🇷❤️
Публикация от darijosrna (@darijosrna) 10 Июл 2018 в 2:09 PDT  «Спасибо, что вы воплотили в жизнь наши общие мечты и что все эти годы были не напрасны! — выражает свои чувства Срна, — Спасибо вам за то, что вы всегда были моими сердцем и душой, моими братьями, и даже больше! Спасибо за то, что вы делаете для себя и всех нас!»
А еще бывший капитан требует не дать прекратиться этому сну и на сей раз довести дело до конца. Понятно, пробившись в финал, стоит мыслить только о победе.
На послание Дарио Срны откликнулись десятки тысяч человек, как простых болельщиков, так и звезд футбола. Скажем, голкипер хорватской сборной Даниел Субашич назвал Срну великим капитаном. Бывший форвард донецкого «Шахтера» бразилец Брандао прислал свои поздравления из Нью-Йорка, где он сейчас находится вместе с женой и маленькой дочкой. Свое дружеское отношение и поддержку обозначили звезды хорватской сборной Иван Ракитич, Марио Манджукич, тренер ФК «Шахтер» Пауло Фонсека, знаменитый нигерийский форварда Джулиус Агахова, украинский голкипер Андрей Пятов и многие-многие другие.
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