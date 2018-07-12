Дарио Срна разделил радость триумфа со сборной Хорватии

Легендарный хорватский футболист Дарио Срна с 2002 по 2016 год выступал за национальную команду своей страны и долгое время возглавлял ее в качестве капитана. Разумеется, сейчас он восторженно переживает триумф своих земляков на Чемпионате мира в России. К сожалению, делает он это вдалеке от товарищей. Срна находится на тренировочном сборе итальянской команды «Кальяри», контракт с которой бывший лидер сборной Хорватии подписал совсем недавно.

Беседуя с хорватским футболистом по телефону, корреспондент сайта Ukraina.ru посетовал, что сегодня Дарио нет в составе «шашечной» сборной. Тот смиренно ответил: «Ничего не поделаешь. Я долго играл за Хорватию, считаю, что много дал ей, но никто из нас не вечен. Придется наблюдать за матчем со стороны. При этом, я постоянно на связи с командой, созваниваюсь с пацанами, как могу, поддерживаю».

Хотя, понятно, что в эти минуты Дарио Срна как никогда хотел бы быть вместе со своей командой.

Когда хорваты оставили позади сборную Англии и впервые в своей истории вышли в финал чемпионата мира, экс-капитан сборной разместил на своей странице в Instagram теплый и эмоциональный текст. Он написал, что его товарищи по сборной совершили исторический поступок.

Sutra je za povijest i za beskonačnost! Hvala vam što živite sve naše zajedničke snove i što sve one godine nisu bile uzalud! Hvala vam što sam i sada tamo s vama, svaki korak, svaki korner, svaki faul, svaki aut i svaki penal! Hvala vam što ste zauvijek moje srce i duša, moja braća, i više od toga! Hvala vam jer znam da i ovaj put sve ovo radite i za sebe i za sve nas! Ne dajte da se probudimo, pustite nas da još malo sanjamo zajedno, ovaj put do kraja! Svim svojim srcem uz vas! Jednom Vatreni — uvijek Vatreni!#iznadsvihhrvatska🇭🇷❤️

Публикация от darijosrna (@darijosrna) 10 Июл 2018 в 2:09 PDT «Спасибо, что вы воплотили в жизнь наши общие мечты и что все эти годы были не напрасны! — выражает свои чувства Срна, — Спасибо вам за то, что вы всегда были моими сердцем и душой, моими братьями, и даже больше! Спасибо за то, что вы делаете для себя и всех нас!»

А еще бывший капитан требует не дать прекратиться этому сну и на сей раз довести дело до конца. Понятно, пробившись в финал, стоит мыслить только о победе.