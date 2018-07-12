Большой фестиваль футбола «Зенита» посетило больше 40 000 человек

Уникальный фестиваль «Зенита» Газпромбанка стартовал в начале лета в Иркутске, а затем прошел в Красноярске, Тюмени, Новосибирске, Саратове и Воронеже. В общей сложности мероприятие посетили более 40 000 гостей.

В каждом городе была развернута большая футбольная площадка — настоящее поле, где попробовать себя в футболе смогли все желающие юные спортсмены в возрасте от 8 до 12 лет. Более 1150 детей приняли участие в отборе и 36 лучших из них отправятся на настоящий спортивный сбор, который пройдет в «Газпром» — Академии «Зенита» с 1 по 12 августа.

В программу сбора, организованного при поддержке Газпромбанка, входит культурно-развлекательная программа, ежедневные тренировки с тренерами Академии «Зенита», а также экскурсия по зенитовским местам города и посещение матча на стадионе «Санкт-Петербург».

Проект уникален и тем, что в 2018 году «Зенит» впервые проводит онлайн-отбор к участию в тренировочном сборе, в котором могут принять футболисты в возрасте от 8 до 12 лет из любых регионов России.

Онлайн-отбор продолжается на сайте фестиваля (bigfest.fc-zenit.ru) и продлится до 20 июля включительно. Перелет, обучение, проживание и культурно-развлекательная программа для всех победителей будут оплачены Газпромбанком.

Фестивальная площадка «Зенита» включала в себя не только футбольное поле, но и множество детских и семейных развлечений, которые легли в основу так полюбившегося болельщиками «Фан-Променада»: аттракционы, мастер-классы, футбольный фристайл, кикер, розыгрыш подарков и призов с автографами игроков «Зенита». Кроме того, в каждом городе фестиваля были открыты зоны виртуальной реальности, где болельщики смогли побывать с экскурсией на стадионе «Санкт-Петербург».

Гости Большого фестиваля футбола также приняли участие в масштабном конкурсе футбольной чеканки, начавшемся в Красноярске. Однако рекорд сибиряков не удалось побить никому: красноярцы набили мяч 17 806 раз. В общей сложности участникам фестиваля удалось набить мяч более 70 тысяч раз. ​