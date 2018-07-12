Тренер хорватов заявил, что у него на родине нет достойного стадиона для матчей сборной

МОСКВА, 12 июля. / ТАСС /. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что футбольная инфраструктура у него на родине не соответствует высоким результатам, которые показывает национальная команда. На пресс— конференции, которая проходит на следующий день после выхода хорватской сборной в финал чемпионата мира, он отметил, что его команде даже негде принимать соперников.

В финале чемпионата мира 15 июля хорваты сыграют с французами. Встреча пройдет на стадионе «Лужники».

"В Лиге наций нам предстоит играть с Англией, Испанией, нам нужен стадион на 40-50 тысяч человек, чтобы на нем негде было бы яблоку упасть. Однако у нас нет такой инфраструктуры, я бы хотел это подчеркнуть", — сказал Далич.

"Хочу просто, чтобы вы знали, в каких условиях мы тренируемся и работаем. Если не сейчас, то когда этим заниматься? Нам бог дал таланты: у нас есть воля, гордость, но с точки зрения инфраструктуры нам не хватает того, что есть у других команд. Сейчас у нас есть возможность сделать что-нибудь для футбола, для других видов спорта", — добавил он.