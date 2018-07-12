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В донской колонии откроют летний кинотеатр
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В донской колонии откроют летний кинотеатр 

161.ru 10 часов назад
Фото: 161.ru
Кинотеатр откроют на свежем воздухе, рядом с полем для мини-футбола
В исправительном учреждении № 12 в Каменске-Шахтинском оборудуют кинотеатр для заключенных, он начнет работать до конца лета. Программу показов будет утверждать администрация колонии, там будут показывать воспитательные фильмы, новостные и спортивные передачи, рассказали в ГУ ФСИН по Ростовской области. Сейчас для кинотеатра покупают оборудование, размер экрана пока неизвестен. На площадке для кинопоказов поставят лавочки. — Там будут транслировать видео в выходные дни, когда с осужденными проводят мероприятия воспитательного характера. Видео им будут показывать, согласно плану этих мероприятий, — отметили в ГУ ФСИН. В службе добавили, что кинотеатров в донских колониях до этого момента не было. Но есть комнаты с телевизорами, на которых показывают новости. В Батайске заключенных водят смотреть видео в местном клубе. В июне им показывали матчи ЧМ. — Рядом с кинотеатром в колонии делают поле для мини-футбола. Для донских заключенных это первое поле с газоном, в остальных колониях они играют на песке, иногда на асфальте, — добавили в ГУФСИН. На поле осталось сделать разметку, его тоже планируют открыть этим летом. В колонии общего режима № 12 заключены 1 390 человек
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