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Сара Хиршленд стала главой Олимпийского комитета США
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Сара Хиршленд стала главой Олимпийского комитета США 

Спорт-Экспресс 10 часов назад
Олимпийский комитет США (USOC) на своем официальном сайте объявил Сару Хиршленд в качестве исполнительного директора организации. Ранее она работала коммерческим директором в Ассоциации гольфа США.
Хиршленд сменила на посту исполнительного директора USOC Скотта Блэкмуна, который ушел в отставку в феврале после 8 лет работы. Отметим, что Блэкмун покинул свой пост из-за рака простаты, а также критики после скандала, связанного с бывшим врачом сборной США по гимнастике Ларри Нассаром и делом о сексуальном насилии.
Последние месяцы исполняющей обязанности исполнительного директора USOC была Сюзан Лайонс.
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