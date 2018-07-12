Пресс-атташе посольства РФ в Германии раскритиковал обвинения немецких СМИ

Пресс-атташе посольства России в Германии Денис Микерин выразил мнение, что попытки некоторых немецких СМИ очернить выступление сборной России на домашнем ЧМ-2018 вызывают сожаление.

«Упорные попытки весьма уважаемой Süddeutsche Zeitung и ряда других германских СМИ очернить успешное выступление сборной России на домашнем ЧМ2018, изучая под микроскопом мифические следы от уколов или проводя химический анализ ваток с нашатырем, вызывают сожаление.

Это, впрочем, не исключает необходимости детального анализа такого рода «сообщений» на предмет распространения недобросовестной, бездоказательной информации с перспективой наступления соответствующих юридических последствий. Тем более, факты налицо — например, откровенное искажение статистики количества километров, пройденных игроками на поле.

Не только для команд и болельщиков, но и для журналистов в ходе турнира в России были созданы самые благоприятные условия. Что же мы получили в ответ? От солидных, авторитетных, казалось бы, СМИ? Провокационные призывы одного из ведущих местных телеканалов «заглянуть за фасад турнира, раз уж сборная Германии с него вылетела»… Подробные философские размышления на тему взаимоотношения полов в России… Наконец, параноидальные рассуждения о подозрительных следах от уколов… Воздержусь от обобщения — многие даже критические материалы носили весьма выдержанный, объективный характер. Но на их фоне весь искусственный негатив отчаянно бросается в глаза.

Отрадно, что сотни тысяч любителей футбола со всего мира, вопреки пропагандистской кампании, построенной на голословных обвинениях, всё же побывали в России и смогли составить о нашей стране объективное впечатление.

Мы тоже любим футбол: родной российский или немецкий — любой другой, но честный, красивый и справедливый. И он вне политики», — написал Микерин в «Фейсбуке».