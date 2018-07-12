Врач: Перишич должен пропустить игру с Францией, но может сыграть на уколах

После встречи 1/2 финала ЧМ-2018 против Англии (2:1 дополнительное время) полузащитник прошел медобследование. Выяснилось, что у него частичное повреждение портняжной мышцы.

«Маловероятно, что игрок сможет восстановиться за три дня — это ведь мышца передней группы бедра, самая длинная в нашем организме.

Скорее всего, Перишич пропустит игру с Францией. Можно бандаж наложить, но это уже из области фантастики. Думаю, вряд ли что-то получится.

Потому что это частичное повреждение, микронадрыв, во время матча будет сказываться и можно наломать дров, если выпустить футболиста — даже если анестезию сделать.

Но, впрочем, финал есть финал. Перишич может на уколах сыграть. Потому что такое раз в четыре года бывает — травматологи и спортивные врачи должны что-то придумать.

Подобное повреждение в обычных условиях лечится до трех недель. Но степень разрыва мы не знаем, может больше, а может и меньше», — приводит слова врача «Спорт-Экспресс».