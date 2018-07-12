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Врач: Перишич должен пропустить игру с Францией, но может сыграть на уколах
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Врач: Перишич должен пропустить игру с Францией, но может сыграть на уколах 

LiveSport.Ru 10 часов назад
Бывший врач сборной России и «Спартака» Юрий Васильков прокомментировал информацию о травме хавбека сборной Хорватии Ивана Перишича.
После встречи 1/2 финала ЧМ-2018 против Англии (2:1 дополнительное время) полузащитник прошел медобследование. Выяснилось, что у него частичное повреждение портняжной мышцы.
«Маловероятно, что игрок сможет восстановиться за три дня — это ведь мышца передней группы бедра, самая длинная в нашем организме.
Скорее всего, Перишич пропустит игру с Францией. Можно бандаж наложить, но это уже из области фантастики. Думаю, вряд ли что-то получится.
Потому что это частичное повреждение, микронадрыв, во время матча будет сказываться и можно наломать дров, если выпустить футболиста — даже если анестезию сделать.
Но, впрочем, финал есть финал. Перишич может на уколах сыграть. Потому что такое раз в четыре года бывает — травматологи и спортивные врачи должны что-то придумать.
Подобное повреждение в обычных условиях лечится до трех недель. Но степень разрыва мы не знаем, может больше, а может и меньше», — приводит слова врача «Спорт-Экспресс».
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