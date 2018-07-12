Стогниенко зачитал рэп про выступление сборной России на ЧМ-2018

Известный футбольный комментатор Владимир Стогниенко на своей странице в социальной сети «Инстаграм» выпустил ролик, в котором зачитал рэп про выступление сборной России на домашнем чемпионате мира.

«Я пообещал зачитать рэп в случае выхода сборной России в финал (хотя от этого жанра очень далёк и никогда такой музыкой не увлекался). Сборная проиграла, но матч с хорватами произвёл такое впечатление, что я всё-таки решил выполнить обещание. Запись сделана живьём с одного дубля», — написал Стогниенко.

Видео доступно на странице Владимира Стогниенко в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, в 1/4 финала ЧМ-2018 сборная России проиграла национальной команде Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).