Далич: пока не готов говорить о состоянии своих игроков

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич признался, что пока не знает в каком состоянии его игроки подойдут к финальному матчу ЧМ-2018 с национальной командой Франции.

«Ребята отпраздновали выход в финал, а сегодня у нас восстановительный день. Пока не готов говорить о состоянии футболистов. Перед матчем с англичанами хватало проблем, но никаких жалоб ни от кого не слышал. Никто, как бы ни было тяжело, не хотел уходить с поля. Горжусь, что тренирую этих футболистов», — сказал Далич на пресс-конференции.

Матч Франция — Хорватия состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.