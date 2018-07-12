Ещё
Далич: пока не готов говорить о состоянии своих игроков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Далич: пока не готов говорить о состоянии своих игроков 

Чемпионат.com 10 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич признался, что пока не знает в каком состоянии его игроки подойдут к финальному матчу ЧМ-2018 с национальной командой Франции.
«Ребята отпраздновали выход в финал, а сегодня у нас восстановительный день. Пока не готов говорить о состоянии футболистов. Перед матчем с англичанами хватало проблем, но никаких жалоб ни от кого не слышал. Никто, как бы ни было тяжело, не хотел уходить с поля. Горжусь, что тренирую этих футболистов», — сказал Далич на пресс-конференции.
Матч Франция — Хорватия состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Чемпионат.com: последние новости
Джеррард дебютировал на посту наставника «Рейнджерс» с победы в матче ЛЕ Мартинес: возможно, Бельгии не хватило волшебства в матче с Францией Витсель: Франция сыграла организовано, против них было непросто действовать
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены результаты допинга на ЧМ35
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ143
«Футбольному чуду» России пришел конец
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ347
Европа хочет сорвать финал ЧМ501
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение