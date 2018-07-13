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«Фулхэм» поборется с «Вулверхэмптоном» за Александра Зинченко
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«Фулхэм» поборется с «Вулверхэмптоном» за Александра Зинченко 

Чемпионат.com 7 часов назад
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко с большой вероятностью покинет клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает The Telegraph, главным претендентом на футболиста является «Вулверхэмптон», который готов заплатить рекордную для себя сумму трансфера — £ 16 млн (€ 18 млн). Однако в борьбу за полузащитника может включиться «Фулхэм». Лондонский клуб готов перебить предложение соперников и предложить Зинченко ту позицию на поле, которую он сам хотел бы занимать.
Напомним, что «Манчестер Сити» готов отпустить 21-летнего украинца в связи с тем, что команду недавно пополнил полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез.
В прошедшем сезоне Зинченко провёл 8 матчей в английской Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.
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