«Фулхэм» поборется с «Вулверхэмптоном» за Александра Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко с большой вероятностью покинет клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Telegraph, главным претендентом на футболиста является «Вулверхэмптон», который готов заплатить рекордную для себя сумму трансфера — £ 16 млн (€ 18 млн). Однако в борьбу за полузащитника может включиться «Фулхэм». Лондонский клуб готов перебить предложение соперников и предложить Зинченко ту позицию на поле, которую он сам хотел бы занимать.

Напомним, что «Манчестер Сити» готов отпустить 21-летнего украинца в связи с тем, что команду недавно пополнил полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез.

В прошедшем сезоне Зинченко провёл 8 матчей в английской Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.