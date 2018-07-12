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«Фулхэм» поспорит с «Вулверхэмптоном» за подписание Зинченко
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«Фулхэм» поспорит с «Вулверхэмптоном» за подписание Зинченко 

SPORT24.ru 10 часов назад
«Фулхэм», сегодня, не намерен заканчивать на этом свою трансферную кампанию. Как сообщает The Telegraph, «дачники» заинтересованы в приобретении полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко.
В услугах 21-летнего футболиста также заинтересован «Вулверхэмптон», предлагающий «Ман Сити» 16 млн фунтов за игрока. По информации источника, «Фулхэм» готов перебить предложение «волков» и предложить самому игроку ту позицию на поле, которую он сам хотел бы занимать.
В минувшем сезоне Зинченко, который знаком российским болельщикам по выступлениям за «Уфу», провел за «Манчестер Сити» 14 матчей во всех турнирах, не отметившись при этом результативными действиями.
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