«Фулхэм» поспорит с «Вулверхэмптоном» за подписание Зинченко

«Фулхэм», сегодня, не намерен заканчивать на этом свою трансферную кампанию. Как сообщает The Telegraph, «дачники» заинтересованы в приобретении полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко

В услугах 21-летнего футболиста также заинтересован «Вулверхэмптон», предлагающий «Ман Сити» 16 млн фунтов за игрока. По информации источника, «Фулхэм» готов перебить предложение «волков» и предложить самому игроку ту позицию на поле, которую он сам хотел бы занимать.

В минувшем сезоне Зинченко, который знаком российским болельщикам по выступлениям за «Уфу», провел за «Манчестер Сити» 14 матчей во всех турнирах, не отметившись при этом результативными действиями.