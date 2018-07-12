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ЧМ-2018. Сборную Англии тренировали королевские морские пехотинцы
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ЧМ-2018. Сборную Англии тренировали королевские морские пехотинцы 

Чемпионат.com 10 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Судя по всему, эти сборы футболистам понравились.
Издание The Sun в день полуфинального матча ЧМ, в котором англичане проиграли хорватам, опубликовало историю о том, как проходил один из этапов подготовки команды Гарета Саутгейта к чемпионату мира. И рассказывалось в ней совсем не о тактике или катаниях на надувных единорогах на базе.
Прошлым летом футболистам сборной Англии приготовили сюрприз. В полном составе команда была доставлена на базу, где обычно проходят учения бойцы Королевской пехоты. Там их попросили сдать свои телефоны, украшения и остальные вещи, которыми они привыкли пользоваться в повседневной жизни, и забыть о них на ближайшие 48 часов. Вместо модной одежды и удобных кроссовок футболисты получили армейское снаряжение.
Первую ночь футболисты провели в лесу. На следующий день их привезли на полосу препятствий, где их ждали три километра бега по грязи, болотам и туннелям. Дистанция была преодолена. И, судя по фотографиям, все остались очень довольны.
Организовать такую поездку придумал главный тренер.
— Мы хотели погрузить ребят в другую среду, ту, которую они точно не ожидали, — рассказал он The Sun. — Хотелось, чтобы футболисты увидели, что есть другой мир. Главным в этой поездке было понять и посмотреть, как следует адаптироваться в непростые для нас моменты, как будет вести себя команда. Футболисты показали сплочённость и мужество. Мы стали ещё ближе.
Необычный способ подготовиться к главному турниру в жизни.
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