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Златко Далич: «У меня, в отличие от Дешама, нет на полке кубка мира, может, у меня и мотивации больше»
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Златко Далич: «У меня, в отличие от Дешама, нет на полке кубка мира, может, у меня и мотивации больше» 

Спорт-Экспресс 10 часов назад
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отметил, что сборная Франции получает некоторое преимущество перед финальной игрой чемпионата мира в России из-за того, что свой полуфинал проводила на день раньше.
— Мы, вероятно, будем первой в истории чемпионата мира командой, сыгравшей восемь, а не семь матчей, если сложить все наши дополнительные таймы, — цитирует "РИА Новости" Далича. — Много сил потрачено, но мы не боимся финальной игры с французами. Уверен, нам хватит времени восстановить силы.
Оправданий быть не может, это финал чемпионата мира. Такой шанс выпадает раз в жизни. Хотя понятно, что некоторое преимущество получают французы, отдыхавшие на день больше и не игравшие столько дополнительных таймов.
У меня, в отличие от Дешама, нет на полке кубка мира, так что, может, у меня мотивации больше. Шучу, конечно. В случае победы я посвящу ее своей семье.
Сборная Хорватии в финале чемпионата мира сыграет с Францией (15 июля, «Лужники»).
Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча — начало в 18.00 (время московское)
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