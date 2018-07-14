Потерявшийся в России бристольский болельщик найден живым, но пьяным

Выходец из английского Бристоля Дуглас Ховард Мортон за прошедшие двое суток стал популярнее среди своих земляков чем сама команда, за которую он приехал болеть. Дело в том, что немолодой уже мужчина перестал выходить на связь с родней. Его племянник разместил на новостном портале Reddit сообщение: «Мы пытаемся связаться с моим дядей Дугласом Мортоном. От него нет никаких сообщений с 6 июля 2018 года. Он находился на чемпионате мира в России. В последний раз его видели 6 июля 2018 года в гостинице в городе Самаре на улице Сорокина, 36. Но мы также знаем, что он заходил в расположенный рядом »Макдональдс" . В городе он был на игре сборной Англии и на следующий день должен был выехать в Москву поездом… Я уточню информацию, если мы узнаем что-то новое — надеюсь, нам скоро сообщат, что он нашелся. Но если вы увидите моего (дядю), попросите его связаться с нами. Его рост 5 футов 5 дюймов, у него бристольское произношение, он всегда носит очки и имеет на лице щетину».

К поискам подключились британские дипломаты в России, а также представители местных органов правопорядка. Вскоре выяснилось, что поездка Дугласа была наполнена приключениями. 23 июля журналист Дэн Хаулс из ITV News рассказал, что встретил бристольца в Нижнем Новогороде и просил достать ему билет на матч, поскольку якобы оставил свой дома. Но уже на следующий день, когда билет был найден, болельщик снова исчез. Далее ему удалось добраться до Самары, где он и был потерян, начиная с 6 июля. По сообщениям полиции, 9 июля он забыл сумку у стойки информации на вокзале и ее приняли за бомбу. К счастью, Дуглас не успел уйти далеко и успокоил полицейских. Он также рассказал, что потерял деньги и кредитные карты, однако отказался от предложения заселиться в номер и принять душ в ожидании бесплатного поезда до Москвы. Заявление о пропаже вещей он писать тоже не стал.

больше по теме

Обманутые мошенниками болельщики из Нигерии две недели жили в аэропорту «Внуково» По поступившей информации, фанаты отдали мошенникам по 250 долларов.