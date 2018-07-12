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В ГБУ «Талисман» определили сильнейших игроков в настольный теннис
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В ГБУ «Талисман» определили сильнейших игроков в настольный теннис 

Савелки 9 часов назад
Фото: Савелки
На спортивной площадке района Савелки прошел открытый турнир по настольному теннису среди местных жителей. В спортивном мероприятии, организованном ГБУ «Талисман», приняли участие двадцать спортсменов-любителей.
Все участники показали хороший уровень владения «малой ракеткой», тактические навыки и стремление к победе, поэтому борьба за теннисными столами развернулась нешуточная.
По итогам турнира главный судья соревнований Левин А. Г. назвал лучших игроков. Первое место завоевал Алексей Власов, вторым стал Сергей Симаков, на третье вышел Вячеслав Комаев.
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