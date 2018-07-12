В ГБУ «Талисман» определили сильнейших игроков в настольный теннис

На спортивной площадке района Савелки прошел открытый турнир по настольному теннису среди местных жителей. В спортивном мероприятии, организованном ГБУ «Талисман», приняли участие двадцать спортсменов-любителей.

Все участники показали хороший уровень владения «малой ракеткой», тактические навыки и стремление к победе, поэтому борьба за теннисными столами развернулась нешуточная.