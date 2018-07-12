ЧЕрчесов и курс на обновление: Кто из молодых игроков пригодится сборной России

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Условия всего два: 1. Игрок не старше 22-х лет (хотелось взять обычный рубеж в 21 год, но два важных кандидата перешагнули его пару месяцев назад). 2. Игрок не попал в окончательную заявку сборной России на чемпионат мира 2018.

Вот и первый игрок, из-за которого пришлось чуть поднять возрастной ценз нашего списка. Антон Митрюшкин в начале 2018-го года отпраздновал 22-хлетие и перестал быть подающим надежды игроком. Плотно перешёл во взрослую футбольную жизнь. Однако Антону не стоит этого пугаться, он вполне состоявшийся голкипер с фирменным стилем. Митрюшкина отличает недюжинная реакция (отсюда склонность к феноменальным спасениям), классная игра на линии и специализация на отражении пенальти. Иногда хромают вратарские навыки, нарабатываемые со временем, вроде авторитетного руководства обороной, чтения игры. Но выбор Митрюшкина настраивает на положительный лад, контракт со «Сьоном», вместо скамейки запасных московского "Спартака" — верный ход. Антон уже запомнился в Швейцарии, став самым молодым капитаном клуба. Настало время подключать Митрюшкина к основному составу сборной России, Игорь Акинфеев шикарен, но не вечен. Антон может закрыть вратарскую позицию сборной на много лет, вдохновившись примером голкипера ЦСКА.

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Кто-то удивится этой фамилии в нашем рейтинге. Очень зря. Для невнимательных болельщиков расскажем, что у Чернова уже есть два матча за взрослую сборную России. Талант защитника разглядел ещё Фабио Капелло , выставив его на товарищеский матч при отсутствии у оного на тот момент игровых минут в РФПЛ. Сейчас Никита совсем другой футболист. Суровые города Красноярск и Екатеринбург закалили Чернова, сделали крепкого центрального защитника, добавили мощи в отборе, наглости в единоборствах. Плюсом за Никиту играет универсализм и тактическая грамотность. Неплохо пробовал свои силы он и на фланге обороны, что для Черчесова, который регулярно трансформирует схему из 3 защитников в 4, отличный показатель. Чернов новый сезон начинает в ЦСКА, где грозится стать основным центрбэком, прогресс заметен невооруженным взглядом. Никите в январе исполнилось 22 года, самое время выходить на новый уровень, становится игроком обоймы российской сборной.

Прохудились фланги российской сборной. Сразу два «крайних» участника чемпионата мира 2018 завершили карьеру в национальной команде. Черчесову некогда скучать по Жиркову и Самедову, необходимо присмотреть замену. Идеальный кандидат созрел в московском «Локомотиве». Не каждый может себе позволить приехать под знамена сборной в ранге чемпиона России. А Михаил из таких. Более того, есть немалая заслуга Лысова в золотых медалях «Локомотива». Без устали он вспахивал фланг, четко выполняя тренерскую установку. Юрий Семин умеет воспитывать футболистов, настраивать их на правильный лад. Лысов действует точно по предматчевым указаниям, вовремя расстается с мячом, отрабатывает в обороне, успевает в атаке. Такие «бойцы» на флангах нам ой как нужны. Поможет и окружение. Будет бороться за основу с братьями Миранчуками, взаимопонимание игроков сборной повысится на уровень. После ухода Самедова и Жиркова кандидатура Михаила Лысова выглядит наиболее логичной.

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Константин Витальевич Кучаев, универсал в чистом виде. Такие футболисты нужны нашей сборной для большей тактической гибкости. При необходимости заткнет проблемную зону на фланге, по основной специальности «выжигает» центральную ось. Ввиду наличия такого трио, как Кузяев — Головин — Зобнин долгое время придется полировать скамейку запасных, но подпускать Константина к взрослой сборной можно уже сейчас. Тем более вышеупомянутые Самедов и Жирков образовали вакантные места на краях. Автор гола в ворота "Манчестер Юнайтед" не может считаться новичком без рода и племени. Кучаев достаточно матчей провёл в Лиге Европы и РФПЛ, до этого «понюхал» Лигу чемпионов. На следующий сезон путь тот же, главное, чтобы без последствий прошёл разрыв крестообразных связок. Опять же плюсом идёт взаимодействие с партнёрами по ЦСКА, которых в сборной немало. Один только Головин в центре поля сильно поможет Кучаеву. Кстати, Константин первый матч в РФПЛ провёл, заменив именно Александра.

Из всего списка Ивану предстоит наиболее сложная задача. Продраться в нынешнюю сборную России атакующему полузащитнику невероятно сложно. Во-первых, тактические схемы Станислава Черчесова не балуют вниманием игроков этого амплуа. Во-вторых, конкуренция в центре поля самая высокая, давно у России не было столько интересных исполнителей. Газинский, Зобнин, Кузяев, Головин, Черышев, братья Миранчуки — вот кто закрывает три-четыре вакантных места в полузащите. Об основе мечтать рановато, но подпускать Облякова к сборной России, безусловно, стоит. Иван, несмотря на юный возраст, провёл 30 матчей в РФПЛ, выделяясь в «Уфе» Сергея Семака . Он обладает необходимым набором качеств для атакующего полузащитника: скорость, дриблинг, хороший пас, высокая выносливость. Плюсом Облякова идут стандарты. Иван в «Уфе» был штатным исполнителем штрафных и угловых. После чемпионата мира атакующей линии понадобиться свежая кровь и вливание Ивана Облякова станет одним из лучших вариантов.

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