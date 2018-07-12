Юрий Лодыгин: «Жалко Фернандеса, Игнашевич — красавчик, а игра Дзюбы не стала сюрпризом»

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин ​в интервью клубной пресс-службе похвалил игроков сборной России, которые отличились на чемпионате мира. По его словам, выступление одноклубника Артема Дзюбы его не удивило.

— Давайте теперь о сборной России. Перед началом турнира все прекрасно видели, какая критика обрушилась на команду, говорили, что она проиграет Саудовской Аравии.

​— Некоторые, может быть, и хотели, чтобы так случилось, но я не думал о том, какова сборная России в тот момент. Они были на сборах, готовились, провели какие-то товарищеские матчи. А я смотрел и знал, что это не та сборная, которая выйдет на чемпионат. Понимал, что на турнире у всех футболистов внутри загорится такой огонь, что сыграть плохо они просто не смогут. Да, они уступили Уругваю, но это было нормально, потому что эмоционально, по результату, по всему они к тому моменту уже все выплеснули и из группы вышли. Успокоились и решили, что впереди следующий шаг. Так что и с Уругваем получился нормальный матч, ничего страшного не произошло. Может быть, даже и полезно, что получили такую пощечину.

А затем опять сгруппировались, собрались и прошли сильнейшую сборную. Кто-то скажет, что в этот момент Испания находилась не в самой лучшей форме из-за увольнения тренера перед турниром. Говорят про антифутбол… Ну, слушайте, самое главное — это конечный результат. По-другому было нельзя. Так что все сделали грамотно, довели до серии пенальти, а затем повторили и с Хорватией. Жалко Фернандеса. Он хотел как лучше, разбежался уверенно, пробил, но не повезло, не попал. Мне вообще показалось странным, что он пошел бить, потому что никогда не видел, как он это делает. Игнашевич, конечно, красавчик, пробил на спокойствии. И вообще он большой молодец, очень хорошо провел весь чемпионат мира.

— С кем общались во время турнира?

— С Черышевым переписывался, в инстаграме посылал игрокам сообщения. Тому же Дзюбе, например.

— Что говорил Черышев?

— «Не хватает тебя!». Шутили друг с другом.

— Вы сказали про Игнашевича, но главным героем для россиян все-таки стал Дзюба.

— Он всегда эмоциональный, всегда может взять игру на себя. Так как я его знаю лично, это не стало сюрпризом. И то, что он так хладнокровно пробил в матче с Испанией, говорит о его уверенности.

— Акинфеев — герой?

— Он сыграл прекрасно. Мы все знаем, сколько давления было на него оказано в прошлые годы, но он молодец, всегда играет на высоком уровне. Там, где надо, он был. И в серии пенальти я не сомневался, что он возьмет. Есть в нем эта стихия, он чувствует это.