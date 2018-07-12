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«Ростов» объявил о переходе защитника молодежной сборной Швеции
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«Ростов» объявил о переходе защитника молодежной сборной Швеции 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
«Ростов» объявил о подписании контракта с 20-летним защитником молодежной сборной Швеции Деннисом Хаджикадуничем. Контракт заключен на 5 лет. Деннис с 2012-го года выступает за «Мальме». В 2016-м дебютировал за основную команду и выиграл «золото» первенства страны. Сезон 2017 также провел в «Мальме», став второй раз чемпионом Швеции, а весной 2018-го года на правах аренды играл за «Треллеборг».
В настоящее время — футболист молодежной сборной Швеции. Провел за эту команду 3 игры, во всех трех встречах шведы одержали победы, не пропустив ни одного мяча.
Деннис Хаджикадунич — игрок «Ростова» Контракт с 20-летним защитником молодежной сборной Швеции подписан на 5 лет. Мы приветствуем Денниса и желаем ему надежной и уверенной игры в желто-синей футболке. Добро пожаловать в «Ростов»! pic.twitter.com/CW60JXFa2j
— Football Club Rostov (@rostovfc) 12 июля 2018 г.
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