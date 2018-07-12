Шляхтин: футбольная Академия Коноплева не имеет никаких финансовых проблем

МОСКВА, 12 июля. / ТАСС /. Футбольная академия имени Юрия Коноплева в Тольятти не испытывает проблем с финансированием. Об этом ТАСС по телефону заявил исполняющий обязанности министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин

Ранее в различных СМИ сообщалось о проблемах с финансированием в Академии Коноплева. В конце июня на официальном сайте школы появилось обращение за финансовой помощью к выпускникам.

"У Академии Коноплева никаких финансовых проблем не существует, я это официально заявляю. В 2017 году Академия стала собственностью Самарской области и сейчас к осени будет заменено одно поле и сделан косметический ремонт", — сообщил Шляхтин.