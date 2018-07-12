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Шляхтин: футбольная Академия Коноплева не имеет никаких финансовых проблем
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Шляхтин: футбольная Академия Коноплева не имеет никаких финансовых проблем 

ТАСС 9 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Футбольная академия имени Юрия Коноплева в Тольятти не испытывает проблем с финансированием. Об этом ТАСС по телефону заявил исполняющий обязанности министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
Ранее в различных СМИ сообщалось о проблемах с финансированием в Академии Коноплева. В конце июня на официальном сайте школы появилось обращение за финансовой помощью к выпускникам.
"У Академии Коноплева никаких финансовых проблем не существует, я это официально заявляю. В 2017 году Академия стала собственностью Самарской области и сейчас к осени будет заменено одно поле и сделан косметический ремонт", — сообщил Шляхтин.
Воспитанниками Академии являются три футболиста сборной России на чемпионате мира — 2018: Илья Кутепов, Роман Зобнин и Алан Дзагоев, а также такие футболисты российских клубов, как Артур Юсупов и Станислав Крицюк.
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