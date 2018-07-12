Ещё
«У Смолова стальные яйца». Евгений Селезнев — о форварде сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

«У Смолова стальные яйца». Евгений Селезнев — о форварде сборной России 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Украинский нападающий турецкого «Акхисара» Евгений Селезнев прокомментировал выступление форварда сборной России Федора Смолова на чемпионате мира-2018. В частности, он отметил, что уважает россиянина за смелый выбор способа исполнения пенальти в матче 1/4 финала турнира между Россией и Хорватией (2:2, пенальти — 3:4).
— Вы, кстати, когда-нибудь исполняли пенальти таким образом?
— Нет, никогда. Вы знаете, так пробивает только тот, у кого стальные яйца. Не знаю, как вы это напишите, но это так. Смолов не испугался, решил рискнуть, поставил часть своей карьеры на кон. Он — не трус. За это ему респект. Уважаю его и как человека, и как футболиста.
— Какое у него сейчас настроение?
— Я с ним разговаривал два дня назад. Да, он переживает… Но понимаю его чувства. Сразу после серии пенальти полностью осознавал, что у него творится на душе. Ведь ваша команда уступила. Хотя не могу сказать, что на этом чемпионате мира я болел за Россию. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала турнира, где уступила Хорватии (2:2, пенальти — 3:4). Смолов принял участие в 5 матчах и не отметился результативными действиями.
Полностью интервью с Селезневым — здесь
Все о чемпионате мира по футболу-2018
Спорт-Экспресс: последние новости
Симон Миньоле: "Логистика на ЧМ-2018 была лучше, чем на ЧМ-2010 и Евро-2016" "Рейнджерс" одержал победу в первом официальном матче при Джеррарде Хавьер Агирре: "Франции точно не будет легко в финале ЧМ-2018"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены результаты допинга на ЧМ34
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ143
«Футбольному чуду» России пришел конец144
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ347
Европа хочет сорвать финал ЧМ501
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение