«Ростов» объявил о переходе шведского защитника Хаджикадунича

Шведский защитник «Мальме» и молодёжной сборной Швеции Деннис Хаджикадунич продолжит карьеру в «Ростове». 20-летний футболист подписал с российским клубом соглашение, которое будет рассчитано на пять лет, сообщает официальный сайт ростовской команды.

Ранее сообщалось, что «Ростов» заплатит за трансфер Хаджикадунича 10 млн шведских крон (около € 1 млн).

Прошедший сезон Хаджикадунич провёл в «Треллеборге» на правах аренды. Защитник сыграл за команду 10 матчей, в которых отметился одной голевой передачей и заработал две жёлтые карточки.