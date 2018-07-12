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«Ростов» объявил о переходе шведского защитника Хаджикадунича
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«Ростов» объявил о переходе шведского защитника Хаджикадунича 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Sports.ru
Шведский защитник «Мальме» и молодёжной сборной Швеции Деннис Хаджикадунич продолжит карьеру в «Ростове». 20-летний футболист подписал с российским клубом соглашение, которое будет рассчитано на пять лет, сообщает официальный сайт ростовской команды.
Ранее сообщалось, что «Ростов» заплатит за трансфер Хаджикадунича 10 млн шведских крон (около € 1 млн).
Прошедший сезон Хаджикадунич провёл в «Треллеборге» на правах аренды. Защитник сыграл за команду 10 матчей, в которых отметился одной голевой передачей и заработал две жёлтые карточки.
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