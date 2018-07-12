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Евгений Селезнев: «В чемпионате России не играют в футбол»
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Евгений Селезнев: «В чемпионате России не играют в футбол» 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Украинский нападающий турецкого «Акхисара» Евгений Селезнев в интервью «СЭ» заявил, что большинство команд, выступающих в чемпионате России, не играют в футбол и придерживаются оборонительного стиля игры.
— Не могу сказать, сильная у вас лига или слабая, — сказал Селезнев. — Но вот в футбол там не играют. Три-четыре команды относительно зрелищные, атакуют. А что делают остальные? Центр поля практически не переходят.
— В Турции все гораздо веселее и привлекательнее?
— Ну, конечно! Да даже чемпионат Украины четыре-пять лет назад превосходил ваш по уровню. У нас играли в футбол. Нет, я никого не хочу обидеть. Но на Украине футбол был интереснее. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Напомним, Селезнев выступал в составе «Кубани» в 2016 году.
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