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Полтора миллиона: жителей Самары приглашают заработать денег спортом
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Полтора миллиона: жителей Самары приглашают заработать денег спортом 

63.ru 9 часов назад
Фото: 63.ru
На пляжу самарцы смогут не только отдохнуть, но и заработать
С 18 по 22 июля на самарской набережной состоится фестиваль пляжных видов спорта: волейболу, футболу, теннису и регби.
В течение пяти дней организаторы разыграют призовой фонд в 1 500 000 рублей.
— Игры по всем направлениям пройдут на двадцати оборудованных площадках. Ожидается более 1 000 участников со всей России. Судить игры будут профессионалы, — рассказали в самарской мэрии.
Ежедневно на площадках будут проходить игры в разных номинациях. Участниками соревнований выступают спортсмены любители, игроки со стажем, профессионалы в различных возрастных категориях.
21 июля в 10:00 состоится официальное открытие фестиваля. 22 июля в 17:00 пройдет финальное награждения команд победителей и закрытие Фестиваля.
Все участники фестиваля получат в подарок от организатора игровую форму и пакет участника с набором сувенирной продукции от партнеров мероприятия.
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