Полтора миллиона: жителей Самары приглашают заработать денег спортом

На пляжу самарцы смогут не только отдохнуть, но и заработать

С 18 по 22 июля на самарской набережной состоится фестиваль пляжных видов спорта: волейболу, футболу, теннису и регби.

В течение пяти дней организаторы разыграют призовой фонд в 1 500 000 рублей.

— Игры по всем направлениям пройдут на двадцати оборудованных площадках. Ожидается более 1 000 участников со всей России. Судить игры будут профессионалы, — рассказали в самарской мэрии.

Ежедневно на площадках будут проходить игры в разных номинациях. Участниками соревнований выступают спортсмены любители, игроки со стажем, профессионалы в различных возрастных категориях.

21 июля в 10:00 состоится официальное открытие фестиваля. 22 июля в 17:00 пройдет финальное награждения команд победителей и закрытие Фестиваля.

Все участники фестиваля получат в подарок от организатора игровую форму и пакет участника с набором сувенирной продукции от партнеров мероприятия.