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Дрогба: Россия разрушила все скептические мнения о стране во время чемпионата мира
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Дрогба: Россия разрушила все скептические мнения о стране во время чемпионата мира 

ТАСС 35 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в России разрушил все скептические мнения о стране. Об этом на пресс-конференции сообщил бывший нападающий лондонского «Челси» и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба.
"Хотелось бы поздравить Россию с успешной организацией чемпионата мира по футболу. Здесь все великолепно — начиная от безопасности и заканчивая атмосферой на матчах. Можно с уверенностью сказать, что мировое первенство в России является лучшим в истории", — сказал Дрогба.
"Когда крупный турнир для многих проходит в совершенно незнакомой стране, то естественно могут появиться какие-то определенные стереотипы. Чемпионат мира доказал, что все подобные стереотипы являются не больше чем предрассудками. В России все прекрасно организовано, она доказала, что здесь все отлично, полностью разрушив все скептические мнения о стране", — добавил Дрогба
Финальный матч чемпионата мира состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве.
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